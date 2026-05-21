L’ambassadeur de Tunisie en Allemagne, Elyes Ghariani, a reçu mercredi à Berlin le nouveau directeur du bureau tunisien de la fondation allemande Friedrich-Ebert-Stiftung, Manuel Gath, dans le cadre du suivi des activités de coopération tuniso-allemande, a indiqué l’ambassade jeudi dans un communiqué.

Lors de cette rencontre tenue au siège de l’ambassade tunisienne à Berlin, le diplomate tunisien a appelé à renforcer les programmes valorisant le rôle de la communauté tunisienne établie en Allemagne dans le développement du partenariat bilatéral et la promotion des échanges universitaires.

Les discussions ont également porté sur la nécessité de diversifier les programmes menés par la fondation en Tunisie, en tenant compte des priorités et orientations nationales.

De son côté, Manuel Gath a salué le niveau de coopération et de coordination entre le bureau tunisien de la fondation et les ministères, institutions et acteurs économiques tunisiens, notamment dans les domaines de l’autonomisation économique des femmes, du renforcement du rôle des jeunes, du développement des compétences et de la lutte contre les changements climatiques.