«Le GCT s’intègre de plus en plus dans la stratégie de la RSE et considère que sa mise en œuvre reste un défi». Cet aveu figure sur la page d’accueil du Groupe Chimique Tunisien (GCT). Désormais, l’opérateur économique –public et privé- veut relever ce défi et se mettre à l’heure de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

Pour ce faire, le Groupe Chimique a lancé un appel d’offres international pour obtenir de l’accompagnement dans «la conception et la mise en œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (projet RSE)».