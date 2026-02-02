Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, le 28 janvier 2026 à Abidjan, un financement de 110 millions de dollars américains en faveur du Projet d’appui à la mise à niveau environnementale et à la réhabilitation des unités de production du Groupe Chimique Tunisien (PAER-GCT).

L’appui financier du Groupe de la Banque contribuera à réduire durablement la pollution atmosphérique et à améliorer la performance environnementale, énergétique et opérationnelle des installations industrielles du Groupe Chimique Tunisien (GCT) à Gabès, Skhira et M’Dhilla, précise un communiqué publié par la BAD.

“Ce projet illustre l’engagement du Groupe de la Banque à accompagner la Tunisie dans la modernisation environnementale de ses industries stratégiques, en conciliant performance industrielle, protection de l’environnement et amélioration des conditions de vie des populations riveraines”, a déclaré Malinne Blomberg, directrice générale adjointe pour l’Afrique du Nord de la BAD.

Le PAER-GCT s’inscrit dans l’accompagnement à long terme de la Banque en Tunisie, notamment à travers son appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie industrielle et d’innovation Horizon 2035. Conduite avec les autorités tunisiennes, elle vise une industrialisation plus compétitive, durable et respectueuse de l’environnement, ajoute la même source.

Cette nouvelle opération confirme le rôle de l’institution panafricaine comme partenaire clé de la Tunisie dans la transformation durable de ses secteurs productifs et dans la construction d’un modèle de croissance plus résilient, inclusif et respectueux de l’environnement.