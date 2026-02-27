Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a exprimé, hier jeudi, sa condamnation du jugement prononcé dans l’affaire intentée contre le Groupe chimique tunisien (GCT) par l’ordre régional des avocats, et réaffirmé son soutien aux habitants de Gabès face à toutes les formes de pollution qu’ils subissent.

Rappelons que le tribunal de première instance de Gabès a rendu, le 26 février 2026, son jugement dans l’affaire en référé visant à obtenir l’arrêt immédiat de l’activité des unités polluantes du GCT, en rejetant la demande d’arrêt pour absence de preuve du préjudice.

Selon le FTDES, “la présomption de non-préjudice constitue un mépris des données avérées et documentées, par des rapports officiels, dont le dernier en date est le rapport d’audit réalisé en juillet 2025 et publié sur le site officiel du Groupe lui-même, qui a reconnu l’existence de violations graves et la non-conformité d’un certain nombre d’unités aux normes environnementales en vigueur”.

“À cela s’ajoutent les cas d’asphyxie, parmi les élèves et les mineurs, enregistrés depuis septembre dernier et la persistance des émissions de gaz toxiques et de fumée provenant des unités polluantes du GCT “, a encore rappelé le FTDES.