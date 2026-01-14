Le président de la République, Kais Saïed, a présidé, mardi, après-midi, 13 janvier courant, au palais de Carthage, une réunion de l’équipe de travail chargée de trouver des solutions urgentes à la situation environnementale dans la ville de Gabès.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le chef de l’Etat a reçu le rapport final de la mission de l’équipe de travail et pris connaissance des recommandations y contenues, réaffirmant à ce propos sa détermination à décréter les mesures nécessaires, s’agissant, notamment, des volets techniques, financiers et structurels.

L’objectif étant d’éliminer les différentes sources de pollution dans la ville de Gabès en attendant de mettre sur pied une stratégie nationale et globale permettant de résoudre la question environnementale en Tunisie.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a réaffirmé l’engagement à oeuvrer en vue de concrétiser les aspirations du peuple tunisien où qu’il se trouve, promettant de garantir son droit à vivre dans un environnement sûr et sain, loin de toute forme d’émissions polluantes.

L’équipe de travail chargée de la situation environnementale de Gabès se compose comme suit :

– Ali Ben Hammoud, ingénieur en pétrochimie et chef d’équipe.

– Samia Ben Ali, Maîtresse de conférences en génie chimique à l’École nationale d’ingénieurs de Gabès (ENIG).

– Hamida Kawas, Maîtresse de conférences en pneumologie et d’allergologie et cheffe de service au centre hospitalo-universitaire de Gabès.

– Rafik Aouadi, Directeur des études et de la réalisation retraité du Groupe chimique tunisien (GCT).

– Mohamed Salah Najjar, Directeur général retraité du GCT.

– Mohamed Ben Chradda, Directeur général retraité du GCT.

– Noureddine Rachdi, Directeur retraité du GCT.