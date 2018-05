Une cérémonie s’est tenue mardi à la Cité de la Culture à Tunis, en l’honneur des travailleurs de divers secteurs d’activité, dans le cadre des manifestations marquant la célébration de la fête du travail.

Le prix du travailleur exemplaire qui récompense ceux qui se distinguent par leur professionnalisme, leur abnégation au travail, leur esprit d’initiative, et leur contribution à l’amélioration du rendement et de la qualité de la production a été décerné à:

Hassan Makni (présidence de la République)

Naima Gatri (présidence du gouvernement)

Hichem Rjiba (ministère de l’Intérieur)

Sonia Kalas (ministère des Affaires étrangères)

Bechir Khaladi (ministère de la Défense)

Abdeaziz Fadhli (ministère des domaines de l’Etat et des Affaires foncières)

Fayçal Ben Taher (ministère des Affaires sociales)

Cherif Maayoufi (ministère de l’Agriculture)

Fethi Jebali (Ministère de la femme, de la famille et de l’enfance)

Abdelkarim Mzoughi (ministère du tourisme et de l’Artisanat)

Hajer Mokhtar (CNRPS)

Hichem Hammami (Plastic electromechanic compagny)

Ali Khazri (Al Rayane agroalimentaire)

Abdelmajid Zouiten (Minoteries du centre et du nord réunies)

Nabil Bilal (Ateliers micromécaniques AMM)

Abdelbasset Heni ( Magasin général)

Adel Ibn Achkham (Groupe chimique. Mdhilla)

Bechir Bouokkaz (Office de développement. Rejim Maatoug)

Belgacem Jaffali (Direction régionale de la poste. Tozeur)

Hayat Henid (Société régionale des transports. Medenine).

Le prix du progrès social accordé aux entreprises publiques et privées qui oeuvrent à l’amélioration des conditions de travail et favorisent le dialogue et la concertation entre les différentes parties prenantes de la production revient cette année à :

Patrick Razat (Mecahers aérospace)

Olivier Darcel (Autoliv steering Tunisia)

Turki Abidi (Centrale laitière du Nord)

Karim Miled (hôtel Sahara beach)

Mohamed Abdelkhalek Ajlani (Feriagri)

Yves Christian Graf “Société article V”.

Le prix des commissions consultatives et des commissions paritaires: Mohamed Arbi Rouis (société Leoni wiring systems)

Hamouda Tahri (Manar Thon).

Le prix Santé et sécurité au travail a été remis :