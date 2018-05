Une caravane médicale, composée de 8 cardiologues et 2 dermatologues tunisiens venus de France, a été organisée pendant deux jours à l’hôpital régional de Tataouine et à celui de Ghomrassen, à l’initiative de l’Union des associations tunisiennes en France, et ce pour la deuxième année consécutive.

Ces médecins ont assuré des consultations gratuites au profit de plusieurs centaines de patients de différentes délégations du gouvernorat.

Mohamed Ghanem, chef de service de cardiologie dans un hôpital à Paris, député à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), a indiqué que des patients atteints de maladies cardiovasculaires (70 patients) et de peau (140) ont été examinés, dimanche 29 avril, à Tataouine, et que plus de 200 patients ont afflué, lundi 30 avril, vers l’hôpital de Ghomrassen.

“En l’absence d’établissements de santé privés et face au manque d’équipements médicaux nécessaires, les spécialistes refusent de travailler dans les zones reculées”, a-t-il expliqué.

Il a rappelé qu’un ex-ministre avait parlé de médecins tunisiens retraités à l’étranger qui seraient volontaires pour travailler gratuitement à l’intérieur du pays.

Il a aussi évoqué les difficultés en matière d’importation d’équipements médicaux dont notamment la complexité des procédures douanières.