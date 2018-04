Le Conseil des gouverneurs des Banques centrales et Institutions financières arabes appelle à l’amélioration de l’accès des jeunes et des entrepreneurs aux services financiers et de l’inclusion financière dans le monde arabe.

En prévision de la célébration, vendredi 27 avril 2018, de la “Journée arabe de l’inclusion financière” sur le thème “l’accès des jeunes et des entrepreneurs aux services financiers”, le Conseil réaffirme la nécessité d’intégrer l’ensemble des segments de la société dans le système financier formel, en particulier les jeunes, les femmes et les entrepreneurs.

“A cet effet, il convient de leur améliorer l’accès à des services et produits financiers appropriés à leurs besoins, à un coût convenable et dans des conditions raisonnables, de protéger leurs droits et de renforcer leur prise de conscience sur les questions financières en vue de leur permettre de prendre la bonne décision en matière d’utilisation des instruments financiers et d’investissement”, lit-on dans un communiqué du Conseil, rendu public jeudi 26 avril 2018.

Par ailleurs, le Conseil encourage le lancement de plusieurs activités et initiatives en coopération avec les institutions régionales et internationales concernées. Ces efforts ont abouti récemment au lancement par le Fonds Monétaire Arabe en coopération avec des institutions régionales et internationales, sous les auspices du Conseil, de l’Initiative Régionale pour l’Inclusion Financière dans le monde Arabe (FIARI).

Cette initiative prévoit une multitude d’activités qui mettent l’accent sur l’appui apporté aux jeunes, l’autonomisation financière des femmes ainsi que le soutien des entreprises nouvellement créées et des entrepreneurs, tout en apportant le conseil technique nécessaire au développement de stratégies et de politiques dans ce domaine

Le Conseil appelle ainsi les institutions régionales et internationales à renforcer leur coopération et à coordonner leurs actions dans le cadre de cette initiative de sorte à soutenir les efforts des autorités dans les pays arabes.