En Algérie, la journée du mardi 28 octobre 2025 a été marquée par des mouvements diplomatiques à la Présidence, des annonces économiques dans l’aérien et les assurances, et des sujets de société liés aux mineurs non accompagnés.

Diplomatie : six nouveaux ambassadeurs accrédités

Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs lors d’une cérémonie à Alger. Cette étape formalise leur prise de fonctions auprès des institutions algériennes.

Économie : Air Algérie élargit son réseau

Air Algérie a officialisé deux nouvelles liaisons internationales : Guangzhou (Chine), première rotation opérée le 27 octobre, et Rotterdam (Pays-Bas), mise en service le 28 octobre. Objectif : connecter davantage l’Algérie aux hubs asiatique et européen.

Finances : rôle des intermédiaires et cap sur 2028

Le gouvernement met en avant les intermédiaires non bancaires comme levier de diversification du financement de l’économie. Parallèlement, le secteur des assurances projette une montée en puissance : la compagnie CAAR vise un chiffre d’affaires > 20 milliards DA en 2028.

Société : mineurs non accompagnés, dossier suivi

Dans le dossier des mineurs migrants non accompagnés recensés aux Baléares, la justice espagnole examine une demande de rapatriement de sept mineurs. Sujet suivi par la presse algérienne au titre des enjeux de protection de l’enfance et de coopération judiciaire.