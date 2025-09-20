L’agence de notation Fitch a annoncé vendredi soir avoir relevé la note souveraine de l’Italie de BBB à BBB+. Cette décision reflète une confiance accrue dans la trajectoire budgétaire du pays, une semaine seulement après l’abaissement de la note de la France.

Fitch a souligné que l’Italie bénéficie désormais d’un « environnement politique stable », en contraste marqué avec les années récentes marquées par des crises gouvernementales à répétition. Selon l’agence, cette stabilité favorise le respect des engagements en matière de finances publiques.

Une trajectoire budgétaire saluée

En 2024, le déficit public italien s’est établi à 3,4 % du produit intérieur brut (PIB), en dessous de l’objectif fixé par le gouvernement à 3,8 %. Le ministre de l’Économie, Giancarlo Giorgetti, a indiqué que le pays pourrait ramener ce déficit sous le seuil européen de 3 % dès cette année, soit avec un an d’avance sur le calendrier prévu.

Cette discipline budgétaire est jugée convaincante par Fitch, qui estime que l’Italie parvient à combiner rigueur financière et stabilité politique, deux facteurs clés dans l’évaluation du risque souverain.

Comparaison avec la France

La décision concernant l’Italie intervient dans un contexte où Fitch a récemment sanctionné la France, dont la note a été abaissée à A+. L’agence a invoqué les incertitudes liées à la situation politique française après la chute du gouvernement de François Bayrou et ses inquiétudes concernant les finances publiques.

L’Italie, au contraire, tire parti d’un environnement institutionnel jugé plus solide, ce qui conforte la crédibilité de ses engagements budgétaires et la confiance des investisseurs.