Le limogeage de l’entraîneur portugais Ruben Amorim pourrait coûter jusqu’à 18 millions d’euros à Manchester United, selon une déclaration boursière publiée par le club anglais. L’information figure dans un document transmis aux investisseurs de la Bourse de New York, où le club est coté.

Manchester United précise qu’une provision de 15,9 millions de livres sterling (18,1 millions d’euros) sera comptabilisée au second semestre de l’exercice clos le 30 juin 2026. Ce montant représente le maximum potentiel des paiements liés à la rupture du contrat d’Amorim.

Un montant soumis à conditions

La somme de 15,9 millions de livres pourrait être atteinte en fonction de conditions dont les détails n’ont pas été précisés. Le club anticipe ainsi l’impact financier du départ de son entraîneur dans ses comptes annuels.

Les états financiers révèlent également un paiement de 6,3 millions de livres sterling (7,2 millions d’euros) au Sporting Portugal, correspondant aux sommes dues pour le recrutement d’Amorim en 2024.

Des coûts d’entraîneurs déjà élevés

Ce n’est pas la première indemnité importante versée par le club ces dernières années. En 2024, Manchester United avait annoncé avoir déboursé 10,4 millions de livres (11,9 millions d’euros) pour mettre fin au contrat du précédent entraîneur, Erik ten Hag, ainsi que de ses assistants.

Une restructuration en cours

Manchester United figure parmi les rares clubs européens cotés en bourse, ce qui l’oblige à publier des informations financières détaillées. Ces données, souvent confidentielles chez ses concurrents, sont donc rendues publiques.

Le club traverse depuis 2024 une phase de restructuration sous l’impulsion de son actionnaire minoritaire Jim Ratcliffe. Ce processus a conduit à la suppression d’environ 450 postes, dans un contexte marqué par plusieurs années de résultats sportifs décevants.