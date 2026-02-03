Le mercato hivernal en Liga s’est refermé lundi soir après une ultime journée marquée par 14 opérations bouclées dans les dernières heures. Au total, 44 inscriptions ont été enregistrées durant le mois de janvier, illustrant une activité mesurée, dictée avant tout par la discipline financière imposée aux clubs espagnols.

Les investissements cumulés se sont élevés à 75,5 millions d’euros, un volume qui place le championnat espagnol en retrait par rapport aux grandes ligues européennes en matière de dépenses hivernales. Ce recul n’est toutefois pas synonyme de faiblesse économique. Au contraire, la Liga affiche la balance commerciale la plus positive parmi les grands championnats, avec un solde excédentaire de 46,20 millions d’euros entre achats et ventes.

Cette tendance confirme la priorité accordée par les clubs au respect strict des plafonds salariaux et à la stabilité budgétaire. Le profil des transactions illustre clairement cette orientation : 24 mouvements ont concerné des prêts, plus de la moitié des opérations, tandis que six joueurs ont été recrutés libres de tout contrat. Seuls 13 transferts définitifs avec indemnité ont été conclus.

Parmi les opérations notables figurent les renforts enregistrés par l’Atlético de Madrid, qui a accueilli Ademola Lookman, Obed Vargas et Rodrigo Mendoza. Valence, le Betis Séville et Villarreal ont également procédé à des ajustements ciblés de leurs effectifs.

Sur le plan des profils, 17 des recrues sont de nationalité espagnole, tandis que les joueurs étrangers proviennent majoritairement d’Amérique du Sud, notamment d’Argentine (7) et d’Uruguay (4).

L’intensité du mercato a varié selon les clubs. Getafe s’est montré le plus actif avec cinq arrivées, alors que le Real Madrid n’a enregistré aucune recrue, se concentrant uniquement sur les départs.