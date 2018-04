Tunis a abrité les travaux de la 3e commission mixte tuniso-vietnamienne

La 3e commission mixte tuniso-vietnamienne s’est déroulée les 24 et 25 avril à Tunis. Elle a été coprésidée par le secrétaire d’Etat chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, et le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Cao Quôc Hung.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rendu public jeudi 26 courant, les deux responsables se sont félicités du niveau atteint par des relations entre la Tunisie et le Vietnam.

Ils ont, également, réaffirmé la volonté commune de consolider et de diversifier les domaines de la coopération, notamment, l’industrie, l’économie, l’agriculture, la pêche, le transport, la santé, l’enseignement supérieur et l’environnement.

Soulignant l’importance de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, les deux interlocuteurs ont convenu de hisser le volume de ces échanges de 100 à 150 millions de dollars à l’horizon 2020.

Sur le plan politique, les deux parties ont convenu de booster le rythme des échanges de visites de haut niveau et de coordonner davantage en vue de tenir la première session des concertations politiques entre les ministères des affaires étrangères des deux pays, conformément aux clauses du mémorandum d’entente signé à Hanoi en 2007.