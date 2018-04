Telnet : lancement de la construction du premier satellite tunisien

Le groupe Telnet a annoncé mercredi la création bientôt d’un nouveau centre aérospatial à Sfax (Sfax aerospace Valley) et le lancement de la construction du premier satellite tunisien et des drones dans le cadre de sa coopération avec des entreprises japonaises et françaises.

En marge d’un forum international organisé à Sfax les 25 et 26 avril sous le thème “nouvel horizon d’entreprenariat”, Mohamed Frikha, PDG de Telnet, a souligné que ce nouveau centre sera réalisé dans le cadre d’une coopération tripartite entre Telnet, Aérospace Valley de Toulouse en France et la Technopole de Sfax qui abritera ce centre.

Frikha a indiqué que le satellite tunisien devrait voir le jour en 2020 et sera baptisé “Challenge1”.

Au démarrage des travaux du forum, Telnet a aussi signé une convention avec une entreprise japonaise spécialisée dans la fabrication des drones en vertu de laquelle, Telnet entamera la conception de ces avions sans pilote dans la technopole de Sfax par des ingénieurs tunisiens.

Pour sa part, l’entreprise japonaise assurera la formation, l’expertise et l’aide à la commercialisation.

Une deuxième convention a été signée par Telnet avec l’entreprise saoudienne du Moyen Orient pour la fabrication des câbles de fibres optiques pour développer les services aérospatiaux, les énergies renouvelables, les communications et les multimédias.