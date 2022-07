Telnet Holding a fait appel à l’agence de notation nationale PBR Rating pour une évaluation en vue de se doter d’une notation financière. Le diagnostic a permis de mesurer la solvabilité et, plus globalement, la qualité de la gestion financière de la holding.

A l’issue de l’évaluation, l’agence de notation PBR Rating a octroyé à Telnet Holding la note (en monnaie locale*) de A+ (TUN) avec perspective positive, sur une échelle de notation allant de AAA à D. Cette note reflète une position bilancielle solide marquée, notamment, par une importante capacité de génération de liquidité dans un contexte économique local difficile, fragilisé par les impacts exogènes dus à la crise du COVID-19.

Par ailleurs, le rapport de notation a mis l’accent sur les perspectives de croissance des activités de Telnet à travers des stratégies de diversification structurelles qui permettront à la Holding de consolider davantage ses performances opérationnelles et financières.

Telnet Holding est un acteur de référence dans le domaine de la technologie en Tunisie. La structure jouit d’une forte notoriété auprès d’une clientèle de renommée internationale. L’orientation export de la Holding (97,1% des revenus de 2021) représente un véritable atout et un levier de sécurité important au regard de la conjoncture économique locale.

Importante capacité de remboursement à terme

Telnet Holding affiche un ratio de solvabilité de 122,7% à fin 2021, reflétant une bonne situation financière mais aussi une importante capacité de remboursement à terme. Ces niveaux de solvabilité augurent également des perspectives d’évolution favorables pour le groupe, particulièrement au vu du développement continu observé au fil des années (lancement de l’activité space, drones, intelligence artificielle et voitures électriques prévues pour les prochains exercices…).

En matière d’autonomie financière, la mission de notation a constaté une stabilisation des principaux indicateurs à des niveaux plus que satisfaisants sur la période 2016-2021 (une moyenne de 91,6%), témoignant d’une couverture marquée des capitaux permanents du groupe par ses capitaux propres. Ces niveaux reflètent également une certaine soutenabilité face aux engagements financiers et un important degré d’autonomie financière.

Telnet Holding jouit d’une position d’endettement hautement favorable. En effet, le ratio d’endettement global a emprunté une trajectoire baissière depuis 2014 pour atteindre, en 2021, son plus bas sur la dernière décennie, soit 1,5%. Ce niveau extrêmement faible d’endettement traduit la quasi-absence des besoins de financement externe du groupe. Il est à noter que sur la période 2016-2021, la dette financière brute de la Holding a évolué, en moyenne, de -14,2%.

Un ratio de liquidité générale établi à 186% en 2021

La position de trésorerie du groupe est également reflétée par des ratios de liquidité qui, malgré leur évolution irrégulière sur les derniers exercices, se situent à des niveaux largement supérieurs à ceux de son peer group. Le ratio de liquidité générale s’est établi à 186% en 2021, un niveau reflétant l’aisance dont dispose Telnet pour faire face à ses engagements à court terme.

Les efforts de réduction des coûts d’exploitation payants

Du côté de la rentabilité, après avoir connu une trajectoire volatile sur la période 2016-2018, le taux de marque a enregistré une hausse sur la période 2019-2021, passant de 84,1% à 89,4%, pour une marge brute allant de 36,835 MTND à 44,162 MTND sur la même période. Cela traduit une rentabilité commerciale de plus en plus appréciable sur la vente des services de Telnet.

Le groupe a affiché un EBITDA ajusté en progression soutenue sur la période 2017-2021, passant de 7,371 MTND à 12,680 MTND, représentant respectivement un taux de marge d’EBITDA de 16,8% et 25,7%. Ces niveaux, supérieurs aux exigences en la matière, témoignent de l’efficacité des efforts engagés en termes de réduction des coûts d’exploitation.

Quant à la marge nette, elle a suivi une tendance baissière sur la période 2017-2019 (pour se situer à 10% en 2019), avant de repartir à la hausse dès 2020, pour s’établir à 18,4% en 2021. Cette trajectoire est à l’image de l’évolution du résultat net du groupe sur la même période, lequel atteint 9,063 MTND en 2021 contre 4,378 MTND en 2019.

Globalement, la mission de notation de l’agence PBR Rating a observé une structure financière hautement favorable, caractérisée par un faible endettement et une importante capacité de génération de liquidité au regard d’un cycle d’exploitation de plus en plus efficace en termes de conception et de commercialisation de produits et de services technologiques à haute valeur ajoutée au profit des leaders mondiaux de la monétique et de la télécommunication.

La mission estime que Telnet Holding dispose de perspectives de croissance très positives, ainsi que d’une marge de manœuvre confortable en termes de développement.

*La Notation en monnaie locale n’est pas plafonnée par la note souveraine, contrairement à la Notation en monnaie étrangère.

A propos de PBR Rating :

L’agence de notation financière PBR Rating, initiée et parrainée par le Conseil Bancaire et Financier (anciennement Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers), a été inaugurée en mai 2018 par le ministre des Finances. L’agence a pour vocation le déploiement et la diffusion de solutions de notations financières et extra-financières ainsi que la publication d’études et de recherches économiques, contribuant à la transparence et à l’efficience de l’information financière pour l’ensemble des intervenants économiques, nationaux ou internationaux, sur le marché tunisien.

A propos de Telnet Holding :

Telnet est un groupe d’entreprises créé en 1994 avec plusieurs filiales en Europe et dans le monde, reconnu pour ses compétences et son expertise dans le développement en ingénierie, services électroniques et mécaniques dans plusieurs domaines tels que les télécommunications, le multimédia, l’énergie, la monétique et l’aérospatial.Telnet détient le certificat de la norme de système de gestion de la qualité “ISO9001” dans la version 2015 et le certificat de la norme de système de gestion de la sécurité de l’information “ISO27001″ dans la version 2013. Telnet détient également la certification ” MSI 20000 “, standard international dédié à la qualité financière des entreprises.