A l’occasion de la visite en Tunisie du Premier ministre français, Jean Castex, le Groupe français HEMERIA (entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’assemblage de satellites de petite taille et la fabrication d’équipements embarqués électroniques destinés à la dissuasion océanique et aéroportée) et le Groupe tunisien TELNET (première entreprise d’ingénierie tunisienne dans les domaines de l’électronique embarqué et logiciel) ont signé, jeudi 3 juin 2021, un accord de partenariat autour du spatial.

Les deux sociétés ont élaboré un projet de coopération technologique et capitalistique afin de développer et opérer ensemble des constellations de nano satellites d’observation de la Terre destinées aux pays africains et arabes.

HEMERIA et TELNET développeront en France et en Tunisie des technologies (nano satellites) à des fins d’observation de la Terre et de connectivité IoT.

Ces technologies donneront lieu à des multiples services à fort impact dans les domaines du développement durable et de la sécurité.

La tenue à Tunis du Haut conseil de coopération (HCC) franco-tunisien, à l’occasion de la visite du Premier ministre français en Tunisie a constitué une occasion propice pour le président d’HEMERIA, Philippe GAUTIER, et le directeur général de TELNET, Mohamed FRIKHA, d’officialiser cet accord.