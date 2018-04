Le secteur du tourisme ne cesse de confirmer sa reprise sur les marchés émetteurs avec des prévisions encourageantes pour l’année 2018 puisque du 1er janvier au 20 avril la Tunisie a accueilli 1 687 000 touristes ; une évolution de 19% par rapport à la même période de 2017. Un score qui dépasse même celui de 2010, selon un communiqué du ministère du tourisme.

D’après la même source, les commissaires régionaux du tourisme des zones touristiques de Tunis, Hammamet, Nabeul, Monastir, Sousse, Mahdia, Tabarka et Djerba ont été invités ce matin à débattre de la préparation de la haute saison 2018 au cours d’une séance de travail présidée par Mme Salma Elloumi-Rekik, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat et ce après une première réunion avec les commissaires régionax du tourisme pour le Sud tunisien.

Le message central qui a émergé de cette rencontre a porté sur la qualité de services, l’encadrement des opérateurs touristiques et la stricte application de la réglementation au niveau de la qualité des prestations.

Les thèmes débattus ont porté sur la propreté et la sauvegarde de l’environnement, les capacités opérationnelles des unités hôtelières, les conditions sécuritaires et l’approvisionnement du secteur en produits alimentaires et en eau.

La Ministre a exhorté les commissaires régionaux à maintenir la mobilisation et à faire de la qualité des prestations une préoccupation majeure tout en maintenant une concertation permanente avec les professionnels du secteur ainsi que tous les autres intervenants gravitant autour de la chaîne touristique.