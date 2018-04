Inaugurée lundi 23 avril 2018 par la ministre du Tourisme Selma Elloumi Rekik, l’hôtel LAICO (Ex Abou Nawas) reprend ses activités après une période d’incertitudes et une longue période de travaux à la suite des événements que connait la Libye, propriétaire de l’hôtel.

La rénovation de l’hôtel a nécessité un investissement de 128 millions de dinars, il est de catégorie 5 étaoiles avec 305 chambres et suites et possède la plus importante salle de conférence d’une capacité de 1200 personnes.