Le Tunindex clôture, mardi, sur une baisse de 0,28% à 7 144.59 points, soit un volume d’échanges de 4,504 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SFBT a animé le marché par un volume transactionnel de 0,461 MD à 24,39 D, soit un relâchement de 0,44%.

A la hausse, le titre SOPAT s’est monnayé à 0,86 D, soit une montée de 4,87%, suivi par ICF qui a réalisé une augmentation de 4,84% à 37,47 D. Le titre SERVICOM, quant à lui, s’est monnayé à 2,20 D, soit une hausse de 4,76%.

Dans le vert, AIR LIQUIDE et OFFICE PLAST ont réalisé, respectivement, une progression de 4,49% et 2,76% à 93 D et 2,60 D.

A la baisse, le titre SOMOCER a chuté de 5,38% à 1,23 D suivi par STB BANK qui s’est monnayé à 4,30 D, soit un déclin de 5,07%. Le titre MONOPRIX, quant à lui, a réalisé une détérioration de 3,93% à 11,72 D.

Dans le rouge, les titres TAWASOL GROUP HOLDING et STIP ont régressé respectivement de 3,57 % et 3,22 % à 0,27 D et 1,20 D.