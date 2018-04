Youssef Chahed effectue une visite dans les pays du Benelux 

Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, effectue une visite de 5 jours dans les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

A Bruxelles, il a été reçu par la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini.

La rencontre a porté sur les grandes réformes entreprises par la Tunisie, les élections municipales en cours, le classement par l’UE de la Tunisie sur la liste des pays susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, la lutte antiterroriste et l’émigration irrégulière, a indiqué Tarek Ben Salem, conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires diplomatiques.

Chahed et Mogherini ont également discuté de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) en prévision du prochain round de négociations entre la Tunisie et l’UE, mais aussi du plan d’urgence permettant l’importation en franchise de droits de 35 mille tonnes supplémentaires d’huile d’olive vierge tunisienne dans l’UE, sur les deux prochaines années.

A noter que le chef du gouvernement est accompagné du ministre des Droits de l’Homme, Mehdi Ben Gharbia, du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, ainsi que des conseillers chargés de l’investissement et des affaires diplomatiques.