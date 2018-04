24 entreprises tunisiennes participent à la 21ème édition du Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics, BATIMATEC, qui se tient du 22 au 26 avril 2018 au Palais des Expositions de la SAFEX à Alger, a indiqué le centre de promotion des exportations (CEPEX).

” Avec 1000 exposants de 25 pays et 20 mille visiteurs attendus, BATIMATEC confirme sa position d’évènement leader à l’échelle continentale et constitue ainsi le plus grand rassemblement professionnel, offrant un large aperçu sur les nouveautés du secteur des BTP “, selon un communiqué publié par le CEPEX.

Devenue une tradition, la participation tunisienne à ce salon vise à renforcer les relations partenariales et d’affaires avec l’Algérie en explorant de nouvelles pistes de collaboration dans le secteur du bâtiment en phase avec les nouvelles orientations de l’économie algérienne.

Le pavillon tunisien a occupé une superficie de 300 m² et a suscité l’intérêt d’un grand nombre de visiteurs professionnels algériens qui ont pu apprécier la diversité et la qualité des produits tunisiens exposés: produits d’étanchéité et d’isolation, bois et ouvrages en bois, menuiserie PVC, articles sanitaires, matériel électrique et luminaire, solutions techniques pour le secteur de l’électricité et des énergies renouvelables, tuyauterie multicouches, construction métallique, chauffe eaux solaire, matériel de pesage, etc.

Le salon a été inauguré le 22 avril 2018 par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ainsi que les ministres des Travaux Publics et des Transports, du Commerce, des Ressources en eau, et de la Culture, en présence des hauts cadres du secteur et de représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie, a souligné le CEPEX.

Le pavillon tunisien a été visité par les ministres et officiels algériens en présence de l’Ambassadeur de Tunisie à Alger. Le ministre algérien de l’Urbanisme et de la Ville a salué la présence de la Tunisie à cette importante manifestation et a félicité les entreprises tunisiennes pour le niveau de qualité de leurs produits, tout en mettant l’accent sur les opportunités d’investissement offertes par le secteur du bâtiment en Algérie et la nécessité de développer un partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises des deux pays.