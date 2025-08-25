Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, du 21 au 25 septembre 2025, à Tripoli et Zliten, en Libye, des rencontres professionnelles et de partenariat au profit des industriels de matériaux de construction; des architectes et ingénieurs; des entrepreneurs de BTP; et des entrepreneurs d’aménagement Indoor et Outdoor.

D’après un communiqué, publié, récemment, par le CEPEX, cet événement représente une occasion propice pour les entreprises tunisiennes pour nouer des relations d’affaires et de partenariats avec des opérateurs économiques actifs dans le domaine du bâtiment travaux publics et matériaux de construction.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cet évènement sont invitées à confirmer leurs participations, via le lien suivant: https://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/389, et ce, au plus tard le 5 septembre 2025.