Hichem Senoussi, membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), estime qu’en boycottant la couverture de la campagne pour les municipales 2018, les chaînes de télévision “Nessma” et “El-Hiwar Ettounsi” cherchent à annuler la réglementation relative à l’interdiction de la publicité politique.

Interrogé par l’agence TAP, Hichem Senoussi indique que la déclaration du Syndicat des directeurs des établissements médiatiques, publiée lundi 16 avril, et condamnant la décision commune de la HAICA et de l’ISIE qui fixe les règles de la campagne électorale dans les médias audiovisuels, intervient relativement tard.

La décision de la HAICA et de l’ISIE avait été prise le 16 février dernier, a-t-il précisé, relevant que toutes les démocraties du monde imposent aux médias les règles organisant la couverture de la campagne.

La HAICA a juste demandé aux journalistes de respecter le temps de prise de parole pour chaque candidat et de laisser aux journalistes et aux entreprises médiatiques la liberté en matière d’autorégulation.

La HAICA avait infligé une sanction financière de dix mille dinars contre “Nessma TV” pour avoir diffusé, le 10 avril, sur son site électronique, un spot publicitaire en faveur du parti Nidaa Tounes.

Le Syndicat des directeurs des établissements médiatiques avait publié, lundi dernier, une déclaration dans laquelle il conteste la décision commune de la HAICA et de l’ISIE fixant les règles et procédures de la couverture médiatique de la campagne électorale des élections municipales et régionales.

Selon le syndicat, cette décision ne respecte pas les spécificités des médias privés. Il est impossible d’appliquer cette décision vu sa complexité notamment en ce qui concerne la partie réservée au temps de prise de parole.