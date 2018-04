“Le nombre de nuitées globales passées dans les hôtels, jusqu’au 31 mars 2018, a enregistré une hausse de 21% par rapport à 2017, mais nous n’avons pas atteint les réalisations de 2010 (une baisse de 38%)”, a indiqué Rym Ben Fadhel Belajouza, secrétaire générale de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH).

“Il s’agit de 2,720 millions de nuitées au premier trimestre 2018, répartis entre 1,655 million de nuitées pour les non résidents et 1,064 million de nuitées pour les résidents”, a-t-elle indiqué, vendredi 20 avril lors d’une conférence de presse.

La saison touristique, pour cette année, s’annonce bonne, notamment avec le retour de la sécurité, et serait relativement bonne par rapport aux années 2015, 2016 et 2017.

Toutefois, malgré la levée des restrictions de voyages vers la Tunisie décidée par la Grande-Bretagne et la Belgique, une baisse des nuitées passées a été relevée au niveau de ces deux marchés, soit 46 mille nuitées pour le marché britannique (soit moins de 90% par rapport à 2010) et celui belge qui n’a réalisé que 58 mille nuitées.

“Cette baisse est expliquée par le non retour de certains opérateurs sur les destinations de Sousse et Djerba et le manque de lignes aériennes entre l’Angleterre et la Tunisie”, a-t-elle expliqué.

“Nous restons otage du transport aérien, notamment sur le marché britannique, en attendant la restructuration du transporteur national (Tunisair)”, pour répondre à la demande du marché européen “, a-t-elle conclu.