L’UBCI – BNP Paribas, présente à Djerba depuis 1989, change d’adresse et accueille désormais ses clients dans sa toute nouvelle agence de la Rue de La Municipalité, au centre de Houmt Souk à Djerba, dans un quartier connu pour son dynamisme et son accessibilité.

Walid Ghaffari, directeur de l’Agence Houmt Souk et son équipe ont accueilli le lundi 16 avril leurs clients dans une ambiance conviviale à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle agence.

A l’instar de l’ensemble des nouvelles agences UBCI, ce nouveau point de vente, destiné aux clients particuliers et professionnels ainsi qu’aux nombreuses entreprises de la place, correspond au concept développé par la Banque en matière d’accueil. Tout est défini pour faire du passage du client en agence une expérience satisfaisante et répondant aux meilleurs standards : luminosité, mobilier ergonomique, agencement de l’espace. Le personnel de l’agence dispose à son tour des outils nécessaires pour répondre efficacement aux attentes de sa clientèle.

En même temps qu’elle renforce sa proximité, UBCI – BNP Paribas développe également ses canaux de banque à distance, via internet et des applications mobiles spécifiques, telles que «UBCI Mobile Banking » et «Connexis Cash Mobile».

La nouvelle agence de Djerba Houmt Souk est en outre dotée d’un DAB 24h/24 et 7j/7.

Pour plus d’informations, les chargés de clientèle de l’agence Djerba sont disponibles au 39 154 100.