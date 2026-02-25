Le TUNINDEX a atteint un nouveau zénith annuel ce mercredi 25 février, clôturant à 15 173,70 points. Dans une séance marquée par une animation hors norme, les capitaux traités ont frôlé les 80 millions de dinars, dopés par une transaction d’envergure sur le titre Smart Tunisie.

Un record porté par la solidité des fondamentaux

La place de Tunis confirme sa santé de fer. En franchissant le cap des 15 173 points (+0,55 %), le marché porte sa performance depuis le début de l’année à +12,82 %. Cette dynamique, loin d’être un simple feu de paille, repose sur une capitalisation boursière qui s’établit désormais à 39 516 MD.

Le “facteur Smart” : une séance à deux vitesses

Si les chiffres globaux affichent un volume impressionnant de 79,48 MD, l’analyse fine révèle une forte concentration. Le marché des blocs a été le véritable moteur de la journée avec une transaction majeure sur Smart Tunisie, portant sur un montant de 63,68 MD. Hors cette opération stratégique, le carnet d’ordres central a conservé une fluidité saine, les investisseurs continuant de privilégier les valeurs bancaires et agroalimentaires.

Les Assurances en première ligne

Le secteur financier a dicté le tempo de la séance. L’indice des assurances a surperformé avec une progression spectaculaire de +3,39 % , porté notamment par la STAR qui s’adjuge +5,91 % à 160,900 DT. Les banques ne sont pas en reste (+0,69 %), l’UBCI signant l’une des plus fortes hausses de la journée (+4,49 %).

À l’inverse, quelques prises de bénéfices ont pesé sur des titres comme Officeplast (-4,33 %) ou Atelier Meuble Int (-3,05 %), sans pour autant entamer l’optimisme général d’un marché qui semble désormais viser de nouveaux paliers techniques.

EN BREF Indice phare : Le TUNINDEX établit un nouveau record annuel à 15 173,70 pts (+0,55 %) .

Volume record : 79,48 MD traités, dont 63,68 MD sur un seul bloc de Smart Tunisie .

Top Performance : Le secteur des Assurances bondit de +3,39 % .

Valeurs vedettes : STAR (+5,91 %) et UBCI (+4,49 %) dominent le palmarès .

Bilan annuel : Une croissance robuste de +12,82 % pour le marché depuis le 1er janvier .

Principaux indicateurs de la séance

Indicateur Niveau / Valeur Variation / Commentaire TUNINDEX 15 173,70 pts +0,55 % / +12,82 % YTD TUNINDEX20 6 735,08 pts +0,47 % / +12,72 % YTD Plus haut annuel (indice) 15 173,70 pts Nouveau plus haut (25/02/2026) Plus bas annuel (indice) 13 119,98 pts 08/01/2026 Capitaux traités – séance (Total marché) 79,48 MD TND Séance du 25/02/2026 Capitaux traités – titres de capital 79,48 MD TND 100 % du total séance Capitaux cumulés annuels 646,62 MD TND +81,53 % vs 2025 Nombre de transactions – séance 2 904 Marché principal Capitalisation boursière 39 516 MD TND +0,47 % jour / +13,99 % annuel Top 3 secteurs les plus actifs Financières / Agroalimentaire / Distribution Flux concentrés sur banques et bloc majeur Top 3 hausses STAR / UBCI / TUNIS RE +5,91 % / +4,49 % / +4,48 % Top 3 baisses OFFICEPLAST / ATELIER MEUBLE INT / LAND’OR –4,33 % / –3,05 % / –2,18 %