La coopération tuniso-africaine et les respectives de son développement ont été au centre, jeudi 19 avril, d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et le commissaire de l’Union africaine en charge des Infrastructures et à l’Energie, Amani Abou Zeid, en visite à Tunis du 17 au 20 courant.

A cette occasion, le commissaire de l’UA a salué les efforts déployés par la Tunisie sur la voie du renforcement de l’action africaine commune et la réalisation de l’intégration continentale, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Selon ce document, Abou Zeid a souligné la disposition de l’organisation africaine à consolider les relations de partenariat avec la Tunisie, notamment dans le domaine des technologies de la communication. C’est ce qui explique que l’UA ait choisi Tunis pour abriter le siège du Centre africain des technologies de la communication et de l’économie numérique.

De son côté, Jhinaoui a salué les efforts de l’organisation africaine pour l’intégration économique continentale, citant en exemple, la réalisation de plusieurs projets d’infrastructures visant le développement de l’Afrique.