La société UNIMED a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 a connu une baisse par rapport à celui du premier trimestre 2017 de l’ordre de 15% en passant de 16406 KDT à 13911 KDT.

Ceci provient essentiellement de l’effet compensé des tendances suivantes :

– la hausse des ventes officinales de 687 KDT,

– la hausse des exportations des produits sous le label d’UNIMED de 494 KDT,

– la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec la Pharmacie Centrale de -3 203 KDT.

Rappelons qu’UNIMED a gagné plusieurs postes dans l’appel d’offres national et l’appel d’offre international au titre de 2018, cependant pour des raisons propres à la Pharmacie Centrale, la conclusion des marchés ainsi que l’attribution définitive des postes a été retardée.

‐ Les investissements (incorporels &corporels) ont atteint, à la clôture du premier trimestre 2018, 1526 KDT, et se composent essentiellement de travaux d’extension de l’usine pour 757 KDT et du matériel et outillage industriel pour 312 KDT.

‐ La valeur de l’endettement à Long Terme au 31 mars 2018 s’élève à3 812 KDT dont 3500 KDT au titre de l’emprunt bancaire relatif au projet de tri-génération d’énergie.

L’endettement à Court Terme a enregistré quant à lui une baisse de 60% provenant essentiellement de l’arrivée à terme de l’ancien emprunt bancaire et d’autres emprunts leasing courant 2018.

‐ L’effectif total au 31/03/2018 est de 667 employés.