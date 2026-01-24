La société Unimed a clôturé l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires de 148,9 millions de dinars (MDT), contre 147,7 MDT au 31 décembre 2024. Cette évolution traduit une progression modérée de l’activité commerciale, principalement soutenue par la dynamique du marché national.

Forte progression des ventes officinales

La performance réalisée sur le marché local constitue le principal moteur de la croissance. Le chiffre d’affaires officinal a enregistré une hausse de 16 %, passant de 43,6 MDT à 50,5 MDT entre décembre 2024 et décembre 2025. Cette évolution compense en partie la stabilité observée sur les autres segments.

À l’export, le chiffre d’affaires affiche également une évolution positive, avec une progression de 3 % sur la période. Cette hausse contribue de manière complémentaire au chiffre d’affaires global, sans toutefois modifier significativement la structure des revenus.

Repli de la production en volume

En parallèle de l’évolution commerciale, la production en unités connaît un léger repli. Au 31 décembre 2025, la production totale — incluant ampoules, flacons, seringues et poches — s’élève à 245 782 157 unités. Ce volume représente une baisse de 4 % par rapport à celui enregistré au 31 décembre 2024.

Cette évolution traduit un ajustement des niveaux de production, sans indication d’un impact direct sur la performance commerciale de l’exercice.

Investissements concentrés sur les aménagements

Les investissements corporels et incorporels réalisés au cours de l’exercice 2025 atteignent 4,4 MDT. Ces investissements concernent principalement des travaux d’agencement et d’aménagement.

Structure de l’endettement en évolution

Au 31 décembre 2025, l’endettement à long terme s’établit à 17,6 MDT, enregistrant une baisse de 29 % par rapport à l’exercice précédent.

Les dettes à court terme atteignent 27,4 MDT. Elles se composent de 7,1 MDT d’échéances à moins d’un an sur les crédits bancaires, de 0,9 MDT sur les crédits de leasing et de 19,4 MDT de crédits de gestion. L’ensemble affiche une hausse de 2 % par rapport au 31 décembre 2024.

Effectif stable

L’effectif total de la société s’élève à 809 employés au 31 décembre 2025, reflétant une stabilité des ressources humaines sur la période.