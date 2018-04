Huit missions à l’étranger sont dépêchées par la Banque de l’Habitat à partir du mardi 17 avril 2018 à destination de la France, l’Italie et l’Allemagne, ainsi que les Emirats Arabes Unis et le Qatar, auprès de la communauté tunisienne.

Ciblant les villes à forte concentration de Tunisiens, cette édition 2018 de la Tournée BH Bledna, vient en réponse à la demande des résidents à l’étranger qui souhaitent bénéficier des offres avantageuses conçues en leur faveur. Outre l’Europe, avec Paris, Pantin, Marseille, Nice, Milan et Bonn, la tournée s’étend cette année, pour la première fois, aux pays du Golfe, en incluant la capitale du Qatar, Doha et Dubaï, aux Emirats. Le programme s’établit comme suit :

· Paris, du 17 au 21 avril 2018, au consulat général de Tunisie

· Pantin (Région parisienne), du 24 au 28 avril 2018, au consulat de Tunisie

· Marseille, du 18 au 21 avril 2018, au consulat général de Tunisie

· Nice, du 24 au 28 avril 2018, au consulat général de Tunisie

· Milan, du 24 au 28 avril 2018, au consulat de Tunisie

· Bonn, du 24 au 28 avril, au consulat général de Tunisie

· Dubaï, du 3 au 10 mai 2018, au consulat général de Tunisie

· Doha, du 3 au 10 mai, à l’ambassade de Tunisie.

Notons dans ce cadre que la fin de l’année 2017 a été marquée par la concrétisation du partenariat BH- Office des Tunisiens à l’étranger, annonçant l’octroi d’une série d’avantages au profit des Tunisiens résidents à l’étranger. Ils consistent notamment en la réduction d’un point de la commission appliquée en cas de remboursement par anticipation, partiel ou intégral, le rééchelonnement du crédit dû pour les Tunisiens de retour définitif de l’étranger à l’issue de missions de courtes durées, en plus d’une panoplie d’autres conditions préférentielles.

Ces contacts directs, orientés conseil et assistance personnalisés, visent d’une part à encourager les Tunisiens à investir dans leur pays et d’autre part à y placer leur épargne et à promouvoir notamment le Plan Epargne Logement.