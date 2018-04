Surnommée “ville rouge” du fait de sa spécialisation dans la culture de tomate, piment et fraise, Korba est une ville méditerranéenne située à l’est du Cap Bon.

Créée en 1957, elle est rattachée administrativement au gouvernorat de Nabeul et compte 59578 habitants. Korba couvre une superficie de 1650 ha et est délimitée par la ville de Tazarka à l’ouest, la Méditerranée au sud et les champs agricoles à l’est et au nord.

Elle est connue pour la beauté de sa plage de sable fin qui s’étend sur huit kilomètres et attirent de nombreux estivants tunisiens et étrangers. On reconnaît cette région aussi pour sa lagune, une large réserve naturelle qui accueille de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs tels que le Flamant rose.

Les attentes des habitants du prochain conseil municipal portent, en particulier, sur la poursuite du projet de sauvegarde de cette lagune dans le cadre du programme de protection des zones humides.

L’objectif est de revaloriser cette réserve et de l’intégrer dans un circuit touristique qui fait de la ville une destination prisée, dotée d’un riche patrimoine historique, archéologique, architectural et culturel, a estimé la présidente de l’Association Tunisienne pour la Protection de la Nature et de l’environnement -ATPNE Korba, Houda Boufaied.

Selon les habitants, Korba dispose de tous les atouts d’une ville touristique. En effet, elle occupe le site de la cité romaine de Curubis d’où elle tire son nom. A l’époque chrétienne, une église fut construite à l’endroit connu aujourd’hui sous le nom de “Zaouia de Sidi Daas”.

Le style hafside (XIII siècle) est repérable à travers la Grande mosquée. L’arrivée des Ottomans (XVI siècle) apporte à la ville une véritable renaissance architecturale et au XVIIe siècle, elle accueille un flux de moresques d’origine andalouse qui influencent sur le tracé des rues du centre-ville.

Par ailleurs, et après plusieurs années d’absence, le festival de la fraise est de retour depuis 2017 à Korba, première ville en superficies consacrées à cette culture (350 ha) dans le gouvernorat de Nabeul qui représente 90% de la production nationale de fraise.

Sur un autre plan, plusieurs militants et représentants d’organisations et associations locales de protection de l’environnement espèrent que le prochain conseil œuvre pour obtenir, de nouveau, le label mondial de qualité de la plage “pavillon bleu”, après une absence en 2017, due au retard dans le dépôt des demandes auprès de la Fondation pour l’éducation à l’environnement (organisation internationale indépendante).

Depuis 2008, la ville de Korba a toujours obtenu le label, à l’exception de l’été dernier, regrette Youssef Jerbi, membre de l’Association ATPNE Korba.

Le gouvernorat de Nabeul est devisé en deux circonscriptions électorales Nabeul 1 (16 municipalités) et Nabeul 2 (12 municipalités). Korba fait partie de la circonscription électorale de Nabeul 1.

Neuf listes sont candidates aux élections municipales du 6 mai prochain, dont 6 partisanes (Ennahda, Nidaa Tounes, Courant démocratique, Machrou Tounes, Afek Tounes et mouvement Tounes Al-Irada) et 3 indépendantes. Le nombre d’électeurs inscrits au registre électoral à Korba a atteint 24931 personnes qui vont élire 30 membres au nouveau conseil municipal.