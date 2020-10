Des travaux d’asphaltage menés sur une longueur de 2 km au niveau de la route reliant Korba à Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul) ont pris fin la semaine dernière et ce tronçon a été ouvert à la circulation.

La nouvelle distance s’ajoute aux 5 km déjà bitumés précédemment, ce qui porte à 25% le taux d’avancement des travaux réalisés sur 26 km programmés au niveau de cette route reliant ces deux villes.

Ces travaux représentent la deuxième tranche du projet de réaménagement et de dédoublement de la route régionale n°27 reliant Nabeul à Kélibia sur une longueur de 58 km, précise le gouverneur de Nabeul, Mohamed Ridha Mlika, cité par la TAP.

La première tranche concerne la route entre Nabeul et Korba (19 Km, taux d’avancement 45%) alors que la troisième tranche des travaux est axée sur la route entre Menzel Temine et Kélibia (13 km, encore à l’étude).

Les travaux portent également sur la réalisation de 3 ponts sur les oueds El Kbir, Daroufa et Abids, outre l’évacuation des eaux des pluies sur une longueur de 3 km, la construction de 28 ouvrages hydrauliques d’évacuation des eaux de pluies, la réhabilitation de 15 carrefours giratoires ainsi que la mise en place d’un réseau d’éclairage public sur 15 km et des signalisations horizontales et verticales et le transfert des réseaux publics sur la route.

Le coût du projet dépasse les 100 millions de dinars, cofinancé par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Selon le directeur régional de l’équipement à Nabeul, Tarek Rabii, ce projet figure parmi les importants projets routiers dans la région, affirmant qu’il permettra d’alléger la circulation et garantir la sécurité et la fluidité du trafic au niveau de cette route traversée quotidiennement par pas moins de 35 mille véhicules et surnommée “route de la mort” en raison du nombre des accidents mortels qui y sont enregistrés chaque année.