Une dynamique particulière en matière de réalisation des projets et d’avancement de certains projets, dont les routes express, a été soulevée par les investisseurs internationaux, témoignant ainsi d’un bon usage et exploitation des crédits mobilisés, a fait savoir mardi le ministre de l’économie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Dans sa réponse aux questions des députés lors d’une plénière consacrée à l’examen du projet de loi relatif à l’accord de crédit entre la Tunisie et la Banque Africaine de Développement (BAD), Abdelhafidh a précisé que son département s’attache à identifier les priorités et à obtenir des crédits avec des taux préférentiels, en plus d’autres ressources mobilisées sous formes de dons.

Le ministère s’attache à la réalisation des projets dans les délais requis, a encore dit le ministre expliquant que la lenteur dans la réalisation des projets entraine, des coûts supplémentaires voire une augmentation du coût du projet, ce qui nécessite la recherche d’autres lignes de financement.

En plus des crédits, le ministère fait recours à ses propres ressources en les revalorisant et en rationalisant la gestion des coûts, a-t-il encore expliqué.

Il a ajouté : « Nous avons remboursé un certain nombre de prêts, et nous œuvrons à rembourser d’autres prêts, et nous comptons sur nous-mêmes, et l’État s’emploie à optimiser la gestion des prêts afin qu’ils aient un impact économique et social en plus de la capacité de les rembourser. »

Le ministre a noté qu’il n’y a pas d’ “excès” dans le taux d’endettement, précisant que la Tunisie n’a pas encore atteint des taux élevés qui dépassent ceux enregistrés dans les pays ayant un niveau économique similaire.

Par ailleurs, il a déclaré que le département ministériel de l’Économie consacre des crédits pour les programmes de développement régional, en s’appuyant sur une clé de répartition réglementée et scientifique.

Dans le cadre de ses plans stratégiques, le département ministériel de l’Equipement met en œuvre de nombreux projets et coordonne avec le ministère de l’économie et de la planification pour fournir des fonds, afin d’étendre le réseau routier rural sur environ 58 mille km, dont environ 28,5 mille km sont réhabilités.