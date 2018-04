Le Conseil d’analyses économiques (CAE) a recommandé, mardi, à l’occasion de sa troisième réunion plénière, la mise en œuvre d’un pacte pour la stabilisation et la relance économiques à établir entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

Ce pacte porterait sur deux volets principaux: Le premier concerne l’impératif de stabilité et de prédictibilité économique et sociale du pays, qui doit reposer sur une stabilité fiscale à travers un moratoire fiscal de trois ans, une stabilité monétaire avec une visibilité sur la valeur de la monnaie à moyen terme et une stabilité sociale avec des accords triennaux entre les partenaires sociaux.

Le deuxième volet porte sur l’urgence de mettre en place un plan de relance économique comportant une série de mesures et d’actions réparties selon deux types d’instruments de politique économique : les instruments sectoriels traditionnels mais aussi des instruments non conventionnels étant donné la singularité de la situation du pays.

Le pacte pour la stabilisation et la relance économiques aura pour objet de mobiliser et de contractualiser les engagements réciproques de l’Etat et de l’ensemble des parties prenantes.

Le CAE a également mis l’accent sur son devoir d’alerte sur la situation économique du pays et sur les dangers qui guettent ses grands équilibres macro-économiques. Il a souligné, en outre, que l’investissement est tributaire de la confiance et de la stabilité des règles du jeu économiques et sociales.