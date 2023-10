Une réunion a eu lieu, lundi, entre le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

La rencontre, qui s’est déroulée au siège de l’UTICA, a porté, notamment, sur la situation socioéconomique du pays.

Les deux parties ont souligné, à cette occasion, la nécessité de continuer à œuvrer pour assurer la pérennité des entreprises et des emplois et renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs.

D’autre part, les deux parties ont exprimé leur soutien à la cause palestinienne et leur condamnation de l’agression de l’entité sioniste contre la bande de Gaza, appelant à l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza, à la protection des populations civiles et la fourniture de l’aide humanitaire et des fournitures vitales dont elles ont besoin.

Cette rencontre entre les responsables patronal et syndical, la première du genre depuis environ un an, intervient à la veille de la tenue, demain, mardi, d’une séance plénière de l’assemblée des représentants du peule consacrée à l’examen du projet de loi de finances rectificative de 2023.