Le laboratoire du patrimoine, de l’histoire et de la société relevant de la faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba organise un colloque sur le thème “Les mines et les carrières en Afrique du Nord :de l’antiquité à nos jours”, et ce, du 19 au 21 avril à Hammamet.

Cette rencontre est organisée avec la collaboration du ministère des affaires culturelles, l’agence nationale de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et l’Office national des mines. Y participent plus de 20 chercheurs et spécialistes dans le patrimoine et les mines dont deux chercheurs algériens.

Les participants présenteront une étude historique sur l’activité minière en Tunisie. Les interventions porteront notamment sur l’exploitation de la présence des mines et des carrières dans les circuits culturels et touristiques.

Chercheur dans le domaine du patrimoine et de l’histoire économique, l’universitaire Ridha Shili a indiqué que l’objectif de cette rencontre est de proposer des suggestions et des solutions pour la mise en valeur des mines et des carrières en Tunisie en vue de les intégrer dans l’unité de valorisation touristique. Ceci, a-t-il expliqué, peut se faire par la création de musées industriels ou encore de centres de documentation minière et géologique ou aussi à travers la création de musées écologiques et industriels en vue de préserver la mémoire minière.