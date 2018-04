Flydubai est le premier transporteur national des Émirats arabes unis à proposer des liaisons aériennes directes vers Kinshasa, la capitale congolaise.

Le vol inaugural de flydubai (www.flydubai.com), compagnie aérienne basée à Dubaï, s’est posé, dimanche 15 avril 2018, à l’aéroport de Ndjili (Kinshasa, RD Congo). flydubai exploitera des vols quotidiens vers cet aéroport, avec une escale à Entebbe.

A son bord, une délégation conduite par Sudhir Sreedharan, vice-président senior des opérations commerciales (EAU, GCC, Sous-continent indien et Afrique) de flydubai.

flydubai est le premier transporteur national des Émirats arabes unis à proposer des liaisons aériennes directes vers Kinshasa, la capitale congolaise. Avec le lancement de ce nouveau service, la compagnie développe son réseau global sur le continent africain, avec désormais 13 destinations desservies dans 10 pays.

Le lancement de ces vols vers Kinshasa ouvre une nouvelle passerelle pour les passagers en provenance de la région CCG, de Russie et du sous-continent indien vers l’Afrique centrale. Les voyageurs en partance de Kinshasa ont accès à plus de 90 destinations sur le réseau de flydubai. De plus, grâce à son partenariat en partage de code avec Emirates, ils peuvent poursuivre leur itinéraire, de façon simple et pratique, vers les destinations desservies par Emirates, dans plus de 80 pays sur les six continents.

À son arrivée, la délégation a été reçue par Tshiumba Pmunga Jean, directeur général de l’Autorité de l’Aviation Civile, Kufula Makila Rex, directeur de cabinet du ministère des Transports, et Bilenge Abdala – General Director RVA- (Régie des Voies Aériennes).

Ghaith Al Ghaith, président-directeur général (PDG) de flydubai, commente le lancement des vols vers Kinshasa : «Kinshasa est l’une des villes les plus étendues et les plus peuplées d’Afrique. C’est donc un hub clé à la fois pour le tourisme et pour le commerce. L’Afrique fait partie des partenaires commerciaux émergents des Émirats arabes unis. Or, l’ouverture de cette nouvelle liaison aérienne vers l’un des aéroports les plus fréquentés en République démocratique du Congo décuple les opportunités de consolider nos liens commerciaux sur un continent voisin si riche en ressources naturelles».

En raison de leur croissance économique rapide, les pays d’Afrique représentent des marchés importants pour les Émirats Arabes Unis. Leur prospérité grandissante contribuera également à augmenter fortement le nombre de voyageurs à destination de Dubaï.

Sudhir Sreedharan, qui était à la tête de la délégation inaugurale, enchérit : «L’Afrique est un marché important pour flydubai depuis le lancement de la compagnie aérienne en 2009. Nous continuons d’observer une forte demande pour les liaisons directes et, l’année dernière, flydubai a contribué à hauteur de 13% à la croissance totale de Dubai Airports pour le marché africain. Je suis heureux de voir, avec le lancement des vols vers Kinshasa aujourd’hui, l’expansion de notre réseau en Afrique, avec désormais 13 destinations desservies dans 10 pays. Grâce aux liaisons quotidiennes entre le hub aérien de Dubaï et l’un des plus grands pays d’Afrique, les voyageurs auront accès à davantage de possibilités de connexions».

Tous les vols à destination et en provenance de Kinshasa proposeront à leurs passagers l’expérience à bord de flydubai : services prioritaires, espace supplémentaire et intimité en Classe Affaires, ou flexibilité et commodité en Classe Économique.

Pour les réservations réalisées dans le cadre du partage de code, les passagers d’Emirates bénéficieront de repas gratuits et de la franchise de bagages enregistrés auprès d’Emirates sur des vols opérés par flydubai, tant en Classe Affaires qu’en Classe Économique.

En moins de 10 ans, flydubai a développé un réseau étendu sur l’ensemble du continent africain. La compagnie propose actuellement des vols vers Addis-Abeba, Alexandrie, Asmara, Djibouti, Entebbe, Hargeisa, Djouba, Khartoum et Port-Soudan, ainsi que Dar es Salam, le Kilimandjaro et Zanzibar.

À propos de flydubai

Depuis Dubaï où elle est basée, la compagnie aérienne flydubai (www.flydubai.com) a développé un réseau de plus de 100 destinations. Au cours des dix prochaines années, elle devrait enrichir sa flotte de 296 appareils supplémentaires. Depuis le lancement de ses opérations en juin 2009, flydubai s’efforce d’éliminer les obstacles en matière de voyage, de fluidifier les échanges et le tourisme et d’améliorer la connectivité entre les différentes cultures à travers son réseau en constante expansion.

L’histoire de flydubai est jalonnée de records, qui illustrent l’ambition de la compagnie :

• Un réseau en pleine expansion : développement d’un réseau de plus de 100 destinations dans 46 pays en Afrique, en Asie centrale, dans le Caucase, en Europe de l’Est, dans la région CCG et au Moyen-Orient, ainsi que sur le sous-continent indien.

• Liaisons vers des marchés mal desservis : ouverture de plus de 70 nouvelles destinations qui étaient auparavant dépourvues de liaisons aériennes directes avec Dubaï ou qui n’étaient pas desservies par un transporteur des Émirats arabes unis à partir de Dubaï.

• Un type de flotte unique et efficace : exploitation d’une flotte de type unique composée de 61 appareils, notamment des Boeing 737 MAX 8 et des Boeing 737-800 de nouvelle génération.

• Record du nombre de commandes : plus grandes commandes d’appareils monocouloirs dans la région lors des éditions 2013 et 2017 du Salon aérien de Dubaï.

• Meilleure connectivité : 10,9 millions de voyageurs sur l’ensemble de son réseau en 2017.