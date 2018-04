Une séance de travail s’est tenue, vendredi 13 avril, au ministère des Affaires sociales pour examiner les moyens de consolider davantage la coopération avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) à travers l’adoption d’une nouvelle approche dans le domaine de la protection sociale destinée aux enfants, une approche fondée sur les principes des droits de l’homme et répondant aux exigences du développement de l’enfant.

Cette réunion qui a réuni le directeur général par intérim du Centre de recherches et d’études sociales (CRES), Kamal Al-Madouri, et le directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Geert Capellaere, a porté sur le développement d’un programme spécifique contribuant à la couverture des besoins de l’enfant dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’alimentation.

Capellaere, qui était accompagné de la représentante de l’UNICEF en Tunisie, Lila Pieters, et d’une délégation du Fonds, a fait part de la disposition de l’organisation de consolider la coopération avec la Tunisie afin de la soutenir dans la consécration des droits fondamentaux de l’enfant dans le cadre des réformes majeures qui seront engagées.