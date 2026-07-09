Un atelier national consacré à la présentation des résultats de l’évaluation de la Gestion efficace des vaccins (GEV) 2026 et à l’élaboration du nouveau Plan d’amélioration continue de la chaîne d’approvisionnement en vaccins a été organisé du 6 au 8 juillet courant, à l’initiative du ministère de la Santé, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF.

Organisé par le Programme national de vaccination relevant de la direction des soins de santé de base, cet atelier a réuni les directions techniques concernées ainsi que les partenaires techniques, financiers, académiques et les représentants de la société civile, indique l’Unicef dans un communiqué publié jeudi.

La rencontre visait à évaluer les progrès accomplis depuis 2022, à identifier les défis persistants et à définir les priorités en vue de renforcer durablement le système vaccinal tunisien.

Selon la même source, les efforts conjoints du ministère de la Santé, de l’UNICEF et de l’ensemble des acteurs du Programme national de vaccination ont permis d’enregistrer des avancées notables dans le renforcement de la chaîne d’approvisionnement vaccinale.

Ces progrès se sont traduits notamment par un meilleur accompagnement des professionnels de santé, la modernisation de la chaîne du froid, l’amélioration de la gestion des stocks ainsi que le renforcement des systèmes d’information.

L’UNICEF a souligné que l’évaluation GEV 2026 marque une nouvelle étape dans le développement du système vaccinal national, en ouvrant la voie à un plan d’amélioration continue destiné à renforcer sa résilience, son équité et sa capacité à répondre durablement aux besoins des enfants et des communautés.

“Investir dans une chaîne vaccinale performante, c’est garantir à chaque enfant son droit à la santé et contribuer à un avenir où les maladies évitables par la vaccination ne menacent plus leur bien-être”, ajoute la même source.