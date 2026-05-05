A l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) en Tunisie a lancé, ce mardi 05 mai, une campagne de sensibilisation sous le slogan “l’action sauve des vies : lavez-vous les mains” visant à renforcer la prise de conscience quant à l’importance de cette pratique comme moyen essentiel et efficace de prévention des maladies infectieuses.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle, l’UNICEF a indiqué qu’environ 80 % des germes responsables de maladies se transmettent par les mains, soulignant que plusieurs maladies courantes, telles que la diarrhée, la grippe, le rhume et les infections cutanées, peuvent être évitées grâce au lavage régulier des mains.

A cet effet, l’UNICEF appelle à se laver les mains à des moments clés, notamment après l’utilisation des toilettes, après avoir touché des surfaces contaminées, avant et après la préparation et la consommation des repas, avant de toucher le visage, ainsi qu’après avoir toussé, éternué ou s’être mouché, et après avoir manipulé des animaux ou jeté des déchets.

La campagne propose également un guide illustré détaillant les étapes correctes du lavage des mains, en commençant par l’utilisation du savon et le frottement soigneux des mains sur toutes leurs surfaces, y compris entre les doigts et sous les ongles, jusqu’au rinçage et au séchage adéquats, tout en recommandant l’usage d’un mouchoir pour fermer le robinet afin d’éviter toute recontamination.