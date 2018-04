Chris Skinner, conseiller financier, a été invité à Tunis le 9 avril par l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (APTBEF) lors du Salon international des technologies de l’information et de la communication «SITIC Africa 2018» pour parler de FinTech, une discipline qui repense le modèle de la finance grâce à l’innovation technologique.

Dans son intervention, il revient sur un thème qui lui est cher : la quatrième révolution, à laquelle il a consacré son dernier livre “Digital Human“.

De quoi s’agit-il? «La quatrième révolution est la profonde transformation exercée par la technologie sur l’humanité, transformant les êtres humains en êtres humains digitaux. Les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles possibilités pour l’économie».

Chris Skinner analyse la situation actuelle en axant sa réflexion sur plusieurs points : s’ouvrir à la mondialisation de la finance, effectuer la transition numérique, attirer les banques internationales et encourager l’esprit d’initiative.

Concernant la mondialisation, avec l’avènement des nouvelles technologies et la rapidité des moyens de transports, la circulation des biens et des personnes influence la finance à plusieurs niveaux. Il y a la finance à l’échelle nationale -dans le cadre de ce qui se passe uniquement pour un pays.

Ensuite, chaque pays agit à la fois sur l’ensemble de l’économie mondiale et sur chaque pays individuellement. Par exemple, l’infrastructure bancaire américaine actuelle résulte des changements économiques en Asie, en Europe et en Afrique.

Il insiste sur l’importance de digitaliser le système bancaire pour ouvrir les frontières et ainsi permettre d’accueillir les banques internationales.

En étudiant le cas des pays d’Afrique du Nord, il a été surpris par leur volonté d’investir dans les banques. Par conséquent, il est important de préserver les banques en Tunisie.

Ce sont les banques qui permettent de financer des projets individuels. De nos jours, grâce à la mondialisation et au digital, tout le monde peut accéder à la richesse, à l’entreprenariat. La preuve en est que certains millionnaires indiens d’aujourd’hui servaient du poulet, étaient au chômage ou faisaient du commerce de rue il y a dix ans.

Notons que Chris Skinner est un éminent spécialiste en Fintech. L’expression combine les termes «finance» et «technologie»: elle désigne un domaine innovant qui repense le modèle de la finance grâce à l’innovation technologique.

Chris Skinner est commentateur indépendant sur les marchés financiers. Il occupe plusieurs postes dans diverses entreprises en tant que chef de direction, associé, administrateur et conseiller financier.

Depuis 15 ans, il est consultant pour les grandes banques en matière d’innovations dans leurs activités. Il est l’auteur de Digital Bank, ValueWeb et Digital Human.

On peut suivre son activité sur son blog, The Finanser, et sur tous ses réseaux sociaux.