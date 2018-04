La 2ème édition de la conférence internationale “Bizerte Smart City” aura lieu les 18, 19 et 20 avril 2018 au palais des congrès de la ville de Bizerte, en présence d’acteurs économiques, institutionnels et scientifiques-chercheurs.

Au moins 12.000 participants et 100 PME tunisiennes et groupes internationaux dans le domaine des technologies sont attendus à cette rencontre dont le programme comporte notamment 15 conférences thématiques et 12 ateliers.

Organisée à l’initiative de l’association “Bizerte 2050” en partenariat avec le ministère des Technologies de communication et le gouvernorat de Bizerte, cette conférence, placée sous le haut patronage du chef gouvernement, sera une opportunité pour faire la lumière sur le concept de la “ville intelligente”, en s’appuyant sur les expériences d’autres villes telles que Singapour, Barcelone, Londres et Oslo, a indiqué le président de l’association Borhène Dhouadi.

Il a ajouté que ce projet vise à positionner Bizerte comme “ville intelligente” leader en Tunisie et une des villes motrices en Afrique en matière d’exploitation des nouvelles technologies, de réalisation du développement durable et de consécration de l’économie verte.

La démarche de “Bizerte Smart City” s’appuie en particulier sur l’accompagnement des projets programmés par l’Etat dans le cadre du plan quinquennal et sur la création d’une dynamique régionale à travers des investissements privés pour accompagner les investissements publics.

Le concept “Smart City” définit une ville où le développement est durable, c’est-à-dire qui prend en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques, et où la qualité de vie est élevée. L’objectif est de favoriser le développement urbain en répondant aux besoins des différents acteurs de la société, à savoir les institutions, les entreprises et les citoyens.