La société “ACTIA Tunis” (spécialisée dans les systèmes embarqués électroniques à haute valeur ajoutée et destinés aux marchés des véhicules et des télécommunications) a annoncé, jeudi 19 avril, avoir mis en place un système information voyageur (SIV) mobile, en partenariat avec la Société régionale de Bizerte et sous la tutelle du Ministère du transport ainsi que le ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Cette application a été présentée lors de la 2ème conférence internationale “Bizerte Smart City” organisée du 18 au 20 avril, dans ce gouvernorat.

Cette application adaptée au contexte tunisien, vise à améliorer la qualité des services des sociétés régionales de transport. Elle permettrait de trouver l’arrêt le plus proche, de voir les lignes passant par chaque arrêt, d’avoir un temps réel du prochain passage de bus et d’accéder à la fiche horaire théorique de chaque ligne.

Une ligne pilote a été désignée pour l’expérimentation de cette solution. C’est la ligne 103 (Bizerte-Aéroport Tunis-Carthage).

De plus, l’exploitant aura accès a une plateforme Web afin de gérer sa flotte, importer la planification et suivre l’ensemble de sa flotte sur une carte. Ce projet a été mené par une équipe 100% tunisienne.