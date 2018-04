L’Association «Bizerte 2050» a organisé, pour la deuxième édition de «Bizerte Smart City» au Palais des congrès de Bizerte. Tunisie Telecom, opérateur de référence en matière des télécommunications, a pris part à cet événement qui vise à transformer Bizerte en première ville intelligente, inclusive, partagée, ingénieuse et connectée en Afrique.

Docteur Rym Belhassine Cherif, directrice centrale des services et innovation à Tunisie Telecom, qui a représenté l’opérateur à cette rencontre, a souligné qu’avec la croissance importante de l’urbanisme et les défis sociaux, économiques et environnementaux résultants, le recours à une intégration optimale des TIC devient plus que nécessaire afin de garantir le bien-être des citoyens, promouvoir le développement durable par une gestion des ressources plus efficace et assurer le développement économique, créant ainsi les villes intelligentes.

Mme Belhassine Cherif explique dans ce sens que la ville intelligente vise à répondre aux enjeux économiques et sociaux et aux contraintes environnementales à travers ses 6 dimensions : économie intelligente, mobilité intelligente, environnement intelligent, habitant intelligent, mode de vie intelligent et administration intelligente.

La directrice centrale des services et innovation à Tunisie Telecom note que les villes intelligentes sont en train d’accroître à l’échelle mondiale en termes de nombre, de marché et d’applications, ce qui constitue une opportunité pour les acteurs des TIC pour diversifier leurs offres, cibler une base clientèle plus large et de nouveaux marchés, et augmenter leurs revenus.

En effet, les opérateurs télécoms peuvent bénéficier de manière significative des projets de villes intelligentes s’ils ne se contentent pas uniquement de la fourniture des services de connectivité mais cherchent plutôt de nouveaux business modèles plus prometteurs. Les opérateurs devraient fournir des offres combinant plusieurs technologies et solutions, y compris l’IoT/M2M, la mobilité, le Cloud Computing et le Big data, qui présentent des fonctionnalités verticales et horizontales spécifiques, d’où l’importance du développement des compétences nécessaires et de partenariats qui leur apportent les capacités techniques nécessaires pour offrir des solutions globales.