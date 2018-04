Un don algérien de 310 copies dont 155 titres a été remis, mardi 10 avril à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) au cours d’une cérémonie officielle tenue au stand de l’Algérie (invitée d’honneur de la 34ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis).

Des livres se rapportant à divers domaines littéraires et culturels, comme la littérature, la philosophie et l’histoire, sont offerts par l’Algérie à la Tunisie, en signe de considération, de fidélité et de fraternité entre les deux pays et afin de raffermir les liens entre créateurs, chercheurs et lecteurs des deux peuples frères.

La remise du don a eu lieu en présence d’officiels des deux pays représentés par Abdelkader Hadjar, ambassadeur d’Algérie à Tunis, Jamel Fougali, directeur de la culture (relevant du ministère de la Culture algérien), Chokri Mabkhout, directeur général du FILT, et Raja Ben Slama, directrice de la BNT.

Le diplomate algérien a rappelé les relations séculaires et historiques qui unissent la Tunisie et l’Algérie, évoquant “la portée symbolique de ce don qui traduit cette relation exemplaire et exceptionnelle entre les deux pays, longtemps unis par le sang et leur combat commun pour l’indépendance, en témoigne les nombreux martyrs des deux côtés, le 8 février 1958, lors du bombardement de Sakiet Sidi Youssef”.

Il a fait état de la présence de plus de 80 maisons d’édition algériennes à la foire de Tunis, une forte présence qui émane d’une volonté à faire réussir cette échéance culturelle annuelle tunisienne.

Pour Jamel Fougali, les relations entre les deux pays sont déjà assez solide dans divers domaines de partenariat commun, en particulier celui de la culture. “Ce don émane d’une volonté du ministère de la Culture algérien de mieux raffermir les relations entre les deux pays voisins”, a encore souligné l’hôte algérien.

“Ce don traduit cette unité culturelle entre nos deux pays”, a affirmé de son côté la directrice de la BNT, annonçant au passage le lancement prochain d’un portail électronique maghrébin, avec une base de données contenant tous les livres maghrébins. “Le livre maghrébin se place au top des priorités, dans la stratégie d’achat de la BNT”, dira-t-elle.