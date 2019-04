Youssef Chahed, le chef du gouvernement, a déclaré que l’Etat mettra un million de livres à la disposition du ministère de l’Education pour inciter les élèves à lire.

Présidant l’ouverture officielle de la 35ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), dans l’après-midi de vendredi 5 avril, qui se poursuit au palais des expositions du Kram jusqu’au 15 courant, Chahed a confirmé l’existence de difficultés au niveau de l’industrie du livre en Tunisie. C’est pour cette raison que le gouvernement a mis en place un programme pour soutenir les maisons d’édition tunisiennes et une stratégie pour la réhabilitation des bibliothèques publiques.

Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour appeler les Tunisiens à venir nombreux à ce rendez-vous annuel des fidèles et amis du livre pour encourager également les écrivains et les éditeurs.

Accompagné des ministres des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, de l’Education, Hatem Ben Salem, et de plusieurs membres du gouvernement, des députés, des écrivains et autres hommes de culture tunisiens et arabes, Youssef Chahed a visité plusieurs stands dont ceux du ministère de la Défense nationale, du ministère des Affaires culturelles et de la Direction générale des prisons et de la rééducation…

Pour sa part, le ministre des Affaires culturelles a mis l’accent sur le rôle du livre dans la diffusion de la culture du savoir et réitéré l’intérêt accru accordé au livre en rappelant le lancement de la Foire nationale du livre de Tunis dont la première édition s’est déroulée au mois d’octobre 2018.

L’ouverture a été marquée par la remise des prix en présence de Kamel Haj Sassi, conseiller du chef du gouvernement, ainsi que par une série d’hommages à des plumes chevronnées de la Tunisie et du monde arabe.

Placée cette année sous le thème “Libertés individuelles et égalité”, l’édition 2019 est marquée par la présence de 319 participants dont 116 tunisiens, 121 étrangers venant de 24 pays différents et 12 associations, organisations et institutions.

Contrairement à l’édition précédente, la foire du livre enregistre un nombre d’exposants élevé soit 319 participants contre 259 participants pour l’année 2018.

En ce qui concerne le programme pour Enfants et Adolescents, l’objectif est de renforcer l’esprit critique et explorateur chez l’enfant avec plusieurs activités, des compétitions et des débats organisés tout au long de la manifestation.

Ainsi, le programme comporte 260 activités et 125 intervenants avec la Pologne comme pays invité d’honneur de ce programme et le gouvernorat de Bizerte comme région invitée.

Pour le programme culturel général, le comité directeur a choisi de baisser le nombre de conférences afin de rendre chaque rencontre “un événement culturel” autour d’un thème principal, sachant que 60 rencontres débattront différents sujets en relation avec les préoccupations du citoyen.

Le thème principal de cette édition autour des “Libertés individuelles et égalité” sera traité d’un point de vue culturel à travers des livres publiés autour de ce thème. Parmi les axes abordés “le corps dans la littérature”, “la citoyenneté” ou encore “les droits du prisonnier”, ainsi que d’autres sujets qui seront évoqués dont une conférence consacrée à la célébration de la 40ème année de la parution du livre “l’Orientalisme” d’Edward Saïd ou encore une rencontre autour de la célébration des 200 ans de la naissance de Karl Marx.