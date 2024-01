Plus de 80 éditeurs tunisiens et étrangers participeront à la 12ème édition de la Foire du livre de la ville de Tunis qui aura lieu du 2 au 24 février 2024 sur l’avenue Habib Bourguiba, au Centre ville de Tunis.

Cet évènement annuel sera organisé sous les auspices du ministère des Affaires Culturelles en partenariat avec le gouvernorat de Tunis et la Mairie de la ville de Tunis.

Le programme a été dévoilé au cours d’un point de presse tenu, mardi, à la Cité de la Culture, indique un communiqué du ministère. Deux tentes seront installées sur l’avenue Bourguiba. La première sera consacrée à l’exposition des livres et la seconde abritera les rencontres littéraires et intellectuelles et les séances dédicaces. Des ateliers artistiques et éducatifs dédiés aux enfants et aux jeunes ainsi que des spectacles de rue sont également au menu, selon le texte publié par le ministère, sans assez de détails sur le programme complet.

Le livre palestinien et la cause palestienne seront au cœur de cette édition 2024 placée sous le slogan “Existence et résistance”. L’affiche de la foire contient une image ’Ibn Khaldoun, portant un livre à la main, entouré de livres et d’une branche d’olivier, symbole international de la paix.

Cette image est celle de la Statue d’Ibn Khaldoun qui trône au cœur de l’avenue Bourguiba.

Abderrhamane Ibn Khaldoun (27 mai 1332-17 mars 1406) est un illustre historien, sociologue, savant et philosophe, économiste et sociologue tunisien et arabe natif de la ville de Tunis, à l’époque des Hafsides. Il a passé la majeure partie de sa vie dans la maison familiale à la rue Tourbet el Bey, et a étudié à l’école du quartier à, Masjed el Qoba, puis à la grande Mosquée Zitouna. Ce descendant d’une grande famille andalouse a vécu près de 25 ans en Egypte où il est mort à l’âge de 74 ans.

A travers l’affiche, la Foire célèbre l’œuvre exceptionnelle de ce grand érudit de la pensée qui constitue une référence en matière de philosophie, d’histoire et de littérature. “La Muqaddima” (Les Prolégomènes) constitue l’un des ouvrages les plus importants d’Ibn Khaldoun, considéré comme étant le précurseur de la sociologie.

Notons que la Capitale accueille chaque année deux autres foires importantes dédiées au livre : la Foire internationale du Livre de Tunis qui fêtera cette année sa 38ème édition et la Foire nationale du livre tunisien, créée en 2018, qui est exclusivement dédiée au livre tunisien.