La ministre du Commerce et de Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a plaidé, à Durban en Afrique du Sud, pour la création d’un centre africain pour le commerce numérique, afin d’organiser ce secteur à l’échelle continentale, selon un communiqué de son département publié mercredi sur facebook .

Participant à la 13ème réunion du Conseil des ministres du commerce de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), qui se tient les 30 et 31 janvier 2024 dans la vile sud-africaine, la ministre a affirmé mardi, que la ZLECAF constitue une opportunité historique pour transformer l’Afrique en force économique, renforcer l’intégration économique continentale et favoriser le commerce et le développement durable dans les pays du continent.

Elle a, à ce propos, insisté sur le rôle important du commerce numérique dans la facilitation des échanges commerciaux entre les pays africains et l’intégration des femmes et des jeunes dans les circuits économiques.

Ben Rejeb a également, appelé à l’adoption, dans le cadre de la ZLECAF, de règles d’origine qui permettent le développement du secteur du textile-habillement, la création d’emplois à l’échelle du continent et le renforcement des chaînes de valeur régionales à travers le recours, principalement, aux matières premières disponibles en quantités suffisantes en Afrique, notamment le coton.

Dans le cadre de sa participation à cette réunion, la ministre a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues de nombre de pays africains notamment, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Tchad, le Djibouti et le Nigéria, outre sa rencontre avec le secrétaire général de la ZLECAF, Wamkele Mene. Ces rencontres ont essentiellement porté sur les moyens d’accélérer la mise en application de cet accord, afin de favoriser la réalisation des objectifs de développement du continent.