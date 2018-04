Tarek Chérif, président de la CONECT, a été élu vice-président de la Fédération des hommes d’affaires arabes (Federation of Arab Businessmen – FAB) pour la période 2018-2022, et ce en marge des travaux de la 16ème rencontre de l’”Arab Business Community”, tenue lundi 9 avril à Amman en Jordanie, lit-on dans un communiqué de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

A cette occasion, un mémorandum d’entente et une convention pour la création d’un Conseil commun d’affaires entre la CONECT et la Fédération ont été signés pour renforcer le partenariat économique et commercial entre les deux pays.

La FAB a, par la même occasion, présenté ses actions et sa participation aux différentes réunions économiques organisées par la Ligue arabe.

En plus de la délégation de la CONECT, la Tunisie a été représentée par Khalil Laabidi, président de l’Instance tunisienne de l’investissement, des représentants du gouvernement et plusieurs entreprises et experts.

Notons que la Fédération des hommes d’affaires arabes est une instance arabe indépendante non gouvernementale fondée en 1997 qui englobe plusieurs associations, instances et unions d’hommes d’affaires arabes. La CONECT a adhéré à la FAB le 9 février 2016.