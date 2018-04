L’Organisation “I Watch” lance, à partir de samedi 7 avril, une opération d’observation du financement de la campagne électorale pour les élections municipales prévues le 6 mai prochain et ce dans 12 municipalités centrales.

La directrice du projet “Contrôle du financement de la campagne électorale” d’I Watch, Yousra Mkaddem, a indiqué vendredi 6 courant, lors d’une conférence de presse à Tunis, que les municipalités concernées se trouvent dans les gouvernorats de : Tunis, Ariana, Nabeul, Sousse, Bizerte, Sfax, Kairouan, Tataouine, Gafsa, Le Kef, Monastir et Médenine.

L’opération débute le 14 avril courant, date du démarrage de la campagne électorale et s’achève le 5 mai prochain. Cette initiative qui vise, selon la directrice du projet, à présenter des données sur les dépenses de la campagne électorale, sera pilotée par une équipe centrale et une équipe sur le terrain constituée par “I Watch”. Elle sera composée de 12 coordinateurs et 90 observateurs.

Le projet est financé par l’Institut national démocratique (NDI), le gouvernement canadien et l’Initiative de partenariat USA Moyen-Orient (MEPI).

Selon le président d’I Watch, Achraf Awadi, l’opération concerne les partis et les listes de coalition suivantes: Ennahdha, Nidaa Tounes, Harak Tounes Al Irada, le Courant démocrate, l’Union civile et le Front populaire.

Le projet s’articule autour de trois axes: observation des dépenses de la campagne électorale, contrôle des délits d’achat de voix à travers un sondage ciblant 400 citoyens dans six principales municipalisés et examen de l’éventualité d’exploitation de ressources publiques.